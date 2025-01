Pferd stirbt nach Zusammenstoß mit Rettungswagen

Ein freigelassenes Pferd ist in Deggendorf mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Das Pferd lief auf die Straße und der Rettungsdienst konnte nicht mehr ausweichen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen sei gerade im Einsatz gewesen.

Das Pferd wurde so schwer verletzt, sodass ein Tierarzt es erlösen musste. In dem Rettungswagen wurde niemand verletzt. Ein Mann ließ das Pferd absichtlich von einer Koppel frei. Der 45-Jährige soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben und wurde deswegen in eine Fachklinik gebracht, hieß es.