Wie Barbara Schumann zur ersten Kastellanin auf Schloss Hohenschwangau wurde

Plus Das Schloss ist für Barbara Schumann seit ihrer Kindheit ein magischer Ort. Deshalb ist es für sie ein Traumjob, heute die erste Kastellanin auf Hohenschwangau zu sein.

Ihr Arbeitsplatz gleicht einem Labyrinth. Über 200 Räume hat Schloss Hohenschwangau, jener gelbe Prachtbau oberhalb des Alpsees. Dort oben arbeitet Barbara Schumann seit einem halben Jahr als erste Kastellanin in der Geschichte des Schlosses, das 1837 unter dem damaligen Kronprinz Maximilian II. – Vater von Märchenkönig Ludwig II. – fertiggestellt wurde. „Ich entdecke jeden Tag etwas Neues. Das ist beeindruckend“, sagt die 32-Jährige aus Füssen.