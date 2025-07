Frau will Neuschwanstein besichtigen – und steckt ihren Hund ins Schließfach

Die Frau, die ihren Hund in einem Schließfach bei Schloss Neuschwanstein verstauen wollte, erwartet wohl eine Geldstrafe. Das teilt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West heute auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Den Hund hat die Polizei mittlerweile wieder an sein Frauchen übergeben: „Die Frau wurde eindringlich darauf hingewiesen, dass ein Schließfach kein optimaler Aufbewahrungsort für einen Hund ist und dass so etwas gar nicht geht“, so die Sprecherin.

Felix Futschik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schließfach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neuschwanstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis