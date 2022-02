"Schmerzhafte Niederlage": Türkgücü beendet die 1860-Träume

Michael Köllner machte kein Hehl aus seiner Stimmungslage nach der bitteren Derby-Klatsche des TSV 1860 München im Stadtduell gegen Türkgücü.

Der "Löwen"-Coach sprach nach dem 1:2 (0:0) am Mittwochabend von einer "schmerzhaften Niederlage. Wir sind richtig enttäuscht", sagte Köllner. Der insolvente Abstiegskandidat Türkgücü versetzte mit dem ersten Sieg seit Oktober den Sechzigern den vermutlich schon entschiedenden Hieb im langen Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga.

"Wir hatten zu viele Ungenauigkeiten in unserem Spiel, um ins Rollen zu kommen, viele technische Fehler. Dann wird's halt schwer, wenn du nachlaufen musst, dir den Ball holen musst und wiederaufbauen musst. Von daher war es technisch ein ganz schlechtes Spiel von uns", sagte Köllner nach dem bitteren Abend im Olympiastadion. Mit Träumen müsse man sich nach dieser Niederlage "jetzt nicht beschäftigen".

Eric Hottmann traf in der 77. Spielminute spektakulär mit einem Seitfallzieher. Sercan Sararer erhöhte vom Elfmeterpunkte für Türkgücü (85.). Richard Neudecker konnte danach für 1860 nur noch verkürzen (90.). "Wir haben uns die Niederlage selbst zuzuschreiben. In der Box vorne drin waren wir zu harmlos", kommentierte Kapitän Stefan Lex. Acht Punkte ist Platz drei entfernt. "Wir müssen jetzt schauen, dass wir unser Spiel wieder auf den Platz bekommen", sagte Köllner mit Blick auf das bevorstehende Heimspiel am Montagabend gegen den Halleschen FC.

© dpa-infocom, dpa:220217-99-173402/2 (dpa)