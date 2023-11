Wetter in Bayern: Wann und wo schneit es in dieser Woche?

Der Deutsche Wetterdienst erwartet ab Freitag in vielen Teilen Bayerns wieder Schnee. Bis dahin wird es teils sonnig, teils regnerisch.

In manchen Teilen Bayerns ist am Mittwoch Schnee gefallen. Das ändert sich allerdings im Laufe des Tages, teilweise kann es sogar sonnig werden. Erst am Freitag ist der nächste Schnee in Sicht und auch am Wochenende könnte es weiß werden.

Nachdem es am Mittwochmorgen in Teilen Bayerns geschneit hat, lassen Regen und Schnee im Laufe des Tages nach. Es bleibt allerdings meist bewölkt, lediglich im nördlichen Franken kann ab und zu die Sonne scheinen. Im Hofer Land erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilweise leichten Dauerfrost, im Rest Bayerns steigt die Temperatur auf bis zu 6 Grad.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 2°C, nachmittags 4°C und abends 1°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Unbeständiges Wetter in Bayern in dieser Woche

In der Nacht zum Donnerstag wird es bei Tiefsttemperaturen um -4 Grad nahezu überall frostig kalt und teils neblig. Tagsüber scheint im Süden nach Nebelauflösung länger die Sonne. Nördlich der Donau ist es bewölkt und vereinzelt ist Sprühregen möglich. Dabei wird es maximal 7 Grad warm.

Am Freitag regnet es zunächst im Großteil des Freistaats. In der zweiten Tageshälfte zieht sich der Regen nach Südbayern und an die Alpen zurück. Dabei sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 800 Meter. Der DWD erwartet einen frischen Wind mit starken bis stürmischen Böen. Die Temperatur bewegt sich dabei zwischen 4 und 9 Grad.

Wetter in Bayern: Schnee am Wochenende

In der Nacht zum Samstag fällt in vielen Teilen Bayerns Schnee und auf den Straßen kann es glatt werden. Auch tagsüber bleibt es bewölkt und es fällt verbreitet Schnee, in tieferen Lagen Regen. An den Alpen rechnet der DWD mit größeren Neuschneemengen. Es wird dabei bei teils starkem und frischem Wind maximal 5 Grad warm.

Auch in der Nacht zum Sonntag schneit es vor allem an den Alpen und den östlichen Mittelgebirgen. Dort ist es meist auch glatt auf den Straßen. Auch im Laufe des Tages fällt in den Bergen Schnee. Sonst bleibt es bei bis zu 6 Grad unbeständig.