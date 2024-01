Ab dem Wochenende schneit es wieder in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst erwartet ab dem Wochenende sinkende Temperaturen und Schnee in Bayern. Bis dahin bleibt es aber noch stürmisch und nass.

Hochwasser, Dauerregen und Sturmböen bereiten vielen Teilen Bayerns aktuell Sorgen. Während Sturm und Regen allmählich nachlassen und teilweise auch die Sonne scheint, wird es ab dem Wochenende wieder kälter und im Großteil des Freistaats fällt Schnee.

Wetter in Bayern: Regen und Sturm am Donnerstag

Am Donnerstag fällt von Nordwesten her immer wieder schauerartiger Regen, der sich allmählich in den Norden und Osten Bayerns zurückzieht. Am Abend lässt er laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch dort nach. Von Schwaben her sind auch sonnige Abschnitte möglich. Die Höchstwerte liegen bei frischem und stürmischem Wind zwischen sechs und elf Grad.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 7°C, nachmittags 9°C und abends 6°C. Es wird heute voraussichtlich 2 Sonnenstunden geben.

Wetter: Am Wochenende fällt Schnee in Bayern

Am Freitag ist es in Franken und in der Oberpfalz stark bewölkt, teilweise fällt auch Regen. Vom Oberland bis zum Bayerischen Wald scheint am Vormittag noch die Sonne, später ziehen auch dort Wolken auf. Am Abend breitet sich leichter Regen von den Alpen ins südliche Vorland aus. Dabei wird es bis zu zehn Grad mild.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

In der Nacht zum Samstag regnet es in ganz Südbayern und in der südlichen Oberpfalz, oberhalb von 600 Metern fällt Schnee. Tagsüber rechnet der DWD überall mit dichten Wolken. In Franken bleibt es meist trocken, südlich beziehungsweise südöstlich der Fränkischen Alb fällt hingegen flächendeckend Regen, der allmählich bis ins höhere Flachland in Schnee übergeht. Mit null bis fünf Grad wird es etwas kühler als an den Tagen zuvor.

Auch in der Nacht zum Sonntag fällt verbreitet Regen oder Schnee. Bis zum Morgen sinkt die Schneefallgrenze bis ins Flachland. Tagsüber schneit es weiter. Die Höchstwerte liegen an den nördlichen Mittelgebirgen bei minus vier Grad, sonst sind bis zu plus zwei Grad möglich.