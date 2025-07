Von Augsburg zum Flughafen München – das sind die schnellsten Routen

Von A nach B kommt man mit dem Flugzeug oft am schnellsten. Was aber bei jeder Reise noch einkalkuliert werden muss: eine lange Wartezeit am Flughafen – und teils eine noch längere Anreise. Augsburgerinnen und Augsburger kennen das. Vor rund 20 Jahren wurde der öffentliche Flugverkehr in der drittgrößten Stadt Bayerns eingestellt. Seitdem müssen Passagiere auf andere Städte ausweichen, bei vielen Verbindungen eignet sich der Münchner Franz Josef Strauß Flughafen. Um dorthin zu kommen, gibt es viele Möglichkeiten. Aber welche ist die Beste und die Schnellste?

Pauschal lässt sich das nicht beantworten. Abhängig ist die Antwort vor allem von der Tageszeit und ob Sie unter der Woche oder am Wochenende reisen. Wir haben die wichtigsten Informationen zu den besten Optionen hier aufgelistet.

Mit Zug und S-Bahn von Augsburg zum Flughafen München

Wer mit dem ÖPNV zum Flughafen München im Erdinger Moos kommen möchte, kann die Zugverbindungen zwischen Augsburg und der Landeshauptstadt nutzen und dann in die Münchner S-Bahn umsteigen. Am schnellsten geht das mit dem ICE. Die ersten Verbindungen sind meist zwischen 5 und 6 Uhr morgens verfügbar, die letzten teilweise noch nach Mitternacht. Um diese Uhrzeit verkehrt dann auch noch die S8 zwischen der Münchner Stammstrecke und dem Flughafen, sonst ist es zu den meisten Tageszeiten möglich, zwischen S1 und S8 zu wählen.

Zeitlich macht es nur einen geringen Unterschied, welche der beiden Linien genutzt wird, und auch ob Sie in Pasing oder am Münchner Hauptbahnhof umsteigen, ändert nicht viel an der Reisedauer. Etwa 1:20 bis 1:35 Stunden sollten für die Kombination aus ICE und S-Bahn eingeplant werden, in der Nacht bei längeren Wartezeiten auf die S-Bahn entsprechend mehr.

Mehr Zeit kostet auch die Anreise mit den Regionalzügen, für die das Deutschlandticket gültig ist. So benötigen RB 86, 87, 89 sowie RE 9 und 89 zwischen 42 und 52 Minuten vom Augsburger zum Münchner Hauptbahnhof – und sind somit ca. 15 Minuten langsamer als der ICE. Verbindungen gibt es zwischen frühmorgens und spätnachts oft mehrere pro Stunde, wie sich der Verbindungssuche der Deutschen Bahn entnehmen lässt. Auch hier macht es keinen großen Unterschied, ob in Pasing oder am Hauptbahnhof umgestiegen wird.

Alternative zur S-Bahn: Der Lufthansa Express Bus

Ab 5.15 bis 19.55 Uhr fährt der Lufthansa Express Bus täglich im 20-Minuten-Rhythmus vom Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen. Laut Unternehmensangaben dauert die Fahrt etwa 45 Minuten und damit ein paar Minuten länger als die Fahrt mit der S-Bahn. Auch Fluggäste anderer Airlines können Tickets für den Bus online erwerben – das Deutschlandticket gilt übrigens auch.

Mit dem Auto von Augsburg zum Flughafen München

Über die Autobahn geht es von der Fuggerstadt ebenfalls zügig zum Münchner Flughafen – zumindest meistens. Zunächst über die A8 in Richtung München, weiter am Autobahndreieck München-Allach auf die A99 und dann am Autobahndreieck München-Feldmoching auf die A92 in Richtung Flughafen – eine unkomplizierte Strecke, die bei komplett freier Fahrt in ca. 45 Minuten zu schaffen ist. Doch Vorsicht: Vor allem im Berufsverkehr und zu Reisezeiten an Wochenenden sind viele der Abschnitte sehr anfällig für stockenden Verkehr oder Stau, die Fahrt kann dann auch doppelt so lang oder länger dauern. Das Auto ist im Vergleich zum ÖPNV also nicht immer schneller.

Geht es nicht ohne den Umweg über München?

Beim Blick auf die Karte fällt auf: München liegt südlicher als sein Flughafen und Augsburg, sowohl mit dem Auto als auch mit dem Zug ist die gängige Route also ein Umweg. Es gibt allerdings keine alternative ÖPNV-Verbindung, die auch nur ansatzweise so schnell ist wie die über München. Und auch mit dem Auto verliert man bei geringem Verkehrsaufkommen 45 Minuten, falls auf die Autobahn zugunsten der kürzeren Wegstrecke verzichtet wird.

Flughafentransfer von Augsburg nach München mit dem privaten Shuttle

Wer weder mit dem Zug reisen noch selbst fahren möchte, kann auch bei privaten Fahrdiensten einen Transfer von Augsburg zum Flughafen buchen. Die günstigeren Angebote, bei denen man mit anderen Fluggästen reist, starten bei etwa 50 Euro. Einzeltransfers für eine Person sind für über 100 Euro erhältlich.