Schneller Netzausbau in Bayern: Söder setzt auf oberirdische Stromleitungen

„Entfesselt“ sind die erneuerbaren Energien in Bayern, sagt Bayernwerk-Vorstandschef Egon Westphal. Mehr als eine Million Anlagen bringen seinen Worten zufolge eine Leistung wie gut zehn Atomkraftwerke. Doch der mit dem Boom der Erneuerbaren verbundene Ausbau der Stromnetze hinkt hinterher. Nun soll es schneller gehen – und in Bayern könnten Hunderte Kilometer von Leitungen für die großen Übertragungsnetze (“Stromautobahnen“) oberirdisch verlegt werden.

Stromautobahnen: Bereits beschlossene Erdverkabelung bleibt

Das sind die Ergebnisse eines „Stromnetzgipfels“ in der Staatskanzlei. Im Anschluss sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in München, dass die Staatsregierung bei neuen Trassen offen für oberirdische Freileitungen sei. Wo die Erdverkabelung bereits beschlossen sei, bleibe es dabei. Mit der kostspieligen unterirdischen Verlegung der Stromleitungen sollte einst den Protesten gegen die Stromautobahnen der Wind aus den Segeln genommen werden. Söder versprach am Mittwoch zudem mehr Tempo bei der Genehmigung neuer Leitungen. Angestrebt würden weniger als zwei Jahre.

Nach Angaben des Netzbetreibers Tennet sind in Bayern 100 Kilometer der großen Übertragungsnetz-Leitungen, die Strom aus dem windreichen Norden in den Süden transportieren sollen, fertig. Weitere 265 sind im Bau. Dringend beschließen müsse die Bundesregierung weitere 800 Kilometer, so Tennet-Chef Tim Meyerjürgens. Er begrüßte die Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die beim Umbau der Stromversorgung die Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund stellen will. Für Manager Meyerjürgens ein wichtiger Punkt: „Akzeptiert wird von den Bürgerinnen und Bürgern nur, was bezahlbar ist.“

Umstrittene Strom-Autobahnen: Das soll sich ändern

Reiche will unter anderem an bisherige Subventionen ran. Konkret braucht es aus ihrer Sicht keine staatliche Förderung mehr für neue Dachsolaranlagen, die sogenannte Dach-PV. An diesem Punkt mahnt Reiches bayerischer Kollege Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zur Vorsicht. Es dürfe beim Sonnenstrom „keine Vollbremsung“ geben und auch der immer stärker anlaufende Ausbau der Windkraft im Süden müsse gewährleistet bleiben. Grüner Wasserstoff, E-Autos oder Speicher: In Aiwangers Augen gibt es viele Möglichkeiten, um überschüssigen Sonnenstrom zu verbrauchen. „Da fehlt die Phantasie“, sagte er.

Allein 2024 mussten fast eine Million Megawattstunden Solarstrom in Bayern abgeregelt werden. Die Kosten für die Kunden summierten sich in den vergangenen zwei Jahren auf 116 Millionen Euro, so die Grünen im Bayerischen Landtag. Deren energiepolitischer Sprecher Martin Stümpfig kritisiert: „Der Netzausbau wurde jahrelang von der CSU blockiert – ohne diese Blockadepolitik wären viele heutige Probleme gar nicht entstanden.“