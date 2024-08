Telefonbetrüger erbeuten 130.000 Euro

Mühldorf/Miesbach (dpa/lby) – Telefonbetrüger haben in Oberbayern durch Schockanrufe bei zwei Frauen insgesamt 130.000 Euro erbeutet. Die Betrüger gaben sich als Polizeibeamte aus und verlangten nach einem vermeintlichen Unfall eines Angehörigen eine Kaution, um eine Haftstrafe zu verhindern, teilte die Polizei mit.

Für die Geldübergabe vereinbarten die Betrüger Polizeiangaben zufolge öffentliche Treffpunkte mit den Frauen. Am Donnerstagmittag übergab eine 69-jährige Frau aus Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf) demnach einen fünfstelligen Betrag an einen Abholer. Fast zeitgleich überreichte eine 60-jährige Frau aus Miesbach einen sechsstelligen Betrag. Die Ermittlungen dauern an.