Schon gehört? Das ist unser neuer Podcast

Der unberechenbare Donald Trump ist wieder ins Weiße Haus eingezogen, welche Turbulenzen erwarten uns die nächsten vier Jahre? Wie laufen die Ermittlungen im Skandal um die JVA Gablingen? Und wer blickt eigentlich noch durch im Chaos der österreichischen Politik? Antworten darauf haben die Redakteure, Reporterinnen und Korrespondenten unserer Redaktion. Sie verfolgen alle Entwicklungen, sind nah dran am Geschehen und kennen die Hintergründe.

In unserem neuen wöchentlichen Podcast „Schon gehört?“ erzählen sie von ihren Recherchen. In etwa 20 Minuten geben wir so tiefgehende Einblicke in relevante Themen aus Bayern und der Welt. Durchblick im Wahlkampf-Wirrwarr? Bauernproteste und Mietpreis-Wahnsinn? Wir beleuchten die Hintergründe und Geschichten hinter den Schlagzeilen.

„Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Der Podcast wird im Wechsel von Lena Bammert, Felix Gnoyke, Greta Prünster und Moritz Weiberg moderiert. Neue Folgen erscheinen immer Mittwochmorgen. Anhören kann man die Folgen über alle gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts, dort ganz einfach nach „Schon gehört?“ suchen.

In der aktuellen Folge erzählt US-Korrespondent Karl Doemens, wie die Stimmung in den USA kurz nach der Amtseinführung von Donald Trump ist. Er lebt selbst seit mehreren Jahren in den USA. Spürt man die Spaltung der Bevölkerung? Mit welchen politischen und wirtschaftlichen Änderungen müssen die Europäer rechnen? Das hören Sie am besten selbst. Alle Folgen finden Sie unter www.azol.de/schon-gehoert (AZ)