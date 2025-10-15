EU gegen Veggie-Wurst – und alle fragen sich: Gibt's keine wichtigeren Themen?

Das EU-Parlament hat entschieden: Künftig sollen Begriffe wie Wurst und Steak nur noch für Lebensmittel erlaubt sein, in denen auch wirklich tierische Produkte drinnen sind. Nach dieser Entscheidung ging es im Netz wortwörtlich um die Wurst. Die Menschen konnten nicht ganz fassen, dass sich die EU ernsthaft mit so einem Thema beschäftigt, ausgerechnet in Zeiten wie diesen. Der Tenor: Haben wir eigentlich nicht wichtigere Probleme?

Was wirklich hinter dieser Abstimmung steckt, und ob Schinkenspicker und Co. noch eine Chance haben, darüber spricht Lena Bammert in dieser Folge von “Schon gehört? Alles, was uns bewegt” mit der Brüssel-Korrespondentin der Augsburger Allgemeinen Katrin Pribyl. Außerdem erzählt Redakteurin Katharina Rack, wie vegane Betriebe in Augsburg auf diese Entscheidung reagiert haben.

Schon gehört? In unserem wöchentlichen Podcast erfahren Sie alles, was uns bewegt. Wir geben tiefgehende Einblicke in relevante Themen aus Bayern und der Welt. Foltervorwürfe im Knast? Bauernproteste und Mietpreis-Wahnsinn? Gemeinsam mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen beleuchten wir die Hintergründe und Geschichten hinter den Schlagzeilen.

Der Podcast wird im Wechsel von Lena Bammert, Felix Gnoyke, Marc Keßler, Viola Koegst und Moritz Weiberg moderiert. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs um 5 Uhr morgens.

