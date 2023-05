Schüsse in Passau: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein 46-Jähriger soll am Donnerstagnachmittag in Passau mehrere Schüsse abgegeben haben. Inzwischen wurde er festgenommen und seine Waffe sichergestellt.

Im niederbayerischen Passau soll ein Mann am Donnerstagnachmittag gegen 14.50 Uhr in der Göttweiger Straße mehrere Schüsse abgegeben haben. Inzwischen konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen und die Waffe sicherstellen. Der 46-Jährige verletzte sich nach Angaben der Polizei durch die Abgabe eines Schusses aus einer Schreckschusswaffe selbst. Er befindet sich in ärztlicher Behandlung.

Der Bereich in der Passauer Innenstadt war wegen des Einsatzes weiträumig abgesperrt worden. Die Polizei hatte die Anwohner gewarnt, in ihren Häusern zu bleiben. Näheres zu den Hintergründen der Tat ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei will später weitere Details bekannt geben.