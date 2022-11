Schuhbecks Gastro-Reich zerfällt weiter: Auch sein zweites Restaurant schließt

Ach, wie schade, dass die Bayerische Staatsoper erst dann in die Räume der Südtiroler Stub'n einziehen dürfte, wenn Alfons Schuhbeck, leidenschaftlicher Sternekoch und ebensolcher Sänger, nicht mehr da ist, weil er wegen Steuerhinterziehung hinter Gitter muss! Hoffentlich kommt er nicht in die JVA Landsberg, wie dereinst sein Bayern-Freund Uli. Denn als adäquate Unterbringung für den sangesfreudigen Meisterkoch empfiehlt sich eigentlich nur die Sing Sing Correctional Facility in der Nähe von New York City. So bekäme auch der alte Udo Jürgens-Titel gleich eine ganz neue Tragweite für Alfons den Sänger: "Ich war noch niemals in New York..."

