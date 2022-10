Starkoch Schuhbeck bricht sein Schweigen und legt Teilgeständnis ab

Alfons Schuhbeck hat im Prozess, der ihm wegen Steuerhinterziehung gemacht wird, ein weitgehendes Geständnis abgelegt. Es geht um über 2,3 Millionen Euro.

Starkoch Alfons Schuhbeck hat am zweiten Prozesstag vor dem Landgericht München I sein Schweigen gebrochen. Anders als zum Prozessauftakt Anfang Oktober äußerte sich der 73-Jährige nun zu Vorwürfen der Steuerhinterziehung.

"Ich möchte Verantwortung dafür übernehmen, was ich falsch gemacht habe - und ich habe einiges falsch gemacht", sagte der einstige Promikoch auf der Anklagebank. "Richtig ist, dass es ein Tool gegeben hat im Orlando", erklärte Schuhbeck und bezieht sich damit auf eine Software, die es ermöglicht haben soll, in diesem Restaurant Schuhbecks Einnahmen am Finanzamt vorbeizuschleusen. Der Koch gesteht, dieses Tool genutzt zu haben.

Steuerprozess: Schuhbeck legt Geständnis ab

Das Ausmaß des Betrugs will Schuhbeck nicht überblickt haben. "Ich habe vollkommen den Überblick verloren. Es war so, dass ich nicht immer alles kontrolliert habe - das war nur in der Küche so." Schuhbeck hat sich im Lauf mehrere Jahrzehnte ein Gastro-Imperium aufgebaut, musste aber im Jahr 2021 Insolvenz anmelden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 73-Jährigen vor, unter anderem mithilfe des Computerprogramms Einnahmen dem Finanzamt vorenthalten zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2016 hinterzogen haben soll. Ein Zeuge, der für die IT bei Schuhbeck verantwortlich war, hatte den Koch am ersten Prozesstag schwer belastet und eingestanden, das Tool programmiert zu haben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Schuhbeck erklärte, dass die Aussagen seines früheren IT-Fachmanns, der den Koch zu Beginn des Prozesses schwer belastete, im "Großen und Ganzen richtig" gewesen sein. Der gebürtige Traunsteiner könne sich heute nicht mehr erklären, wo das ganze Geld abgeblieben ist. "Mit den Beträgen habe ich vor allem finanzielle Löcher gestopft und meine Kinder in ihrer Ausbildung unterstützt." Er selbst habe davon "immer wieder Antiquitäten gekauft", die heute allerdings nicht mehr viel wert seien. Schuhbeck gab an, dass er seinen Kindern das Studium ermöglichen wollte, welches im verwehrt geblieben war. Er habe das Geld aber "nicht für ein Luxusleben verprasst". Er sei kein Spieler und habe auch keine anderen laster. "Ich habe keine ausländischen Konten oder sonst irgendwo etwas vergraben", stellte der Star-Koch klar.

Lesen Sie dazu auch

Der Angeklagte hatte sich zum Prozessbeginn in der vergangenen Woche nicht zu den Vorwürfen geäußert. Seine Verteidiger aber sehen in den Vorwürfen gegen ihren Mandanten "Zweifel und Ungereimtheiten". (mit dpa)