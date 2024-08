Diebe klauen Sportschuhe vor Wohnung

Ein Schuhdieb hat in Garmisch-Partenkirchen sein Unwesen getrieben. Insgesamt zwölf Paar sollen aus einem Mehrfamilienhaus verschwunden sein, wie die Polizei des Touristenortes in Oberbayern meldete. Eine Familie hatte die Sportschuhe bekannter Marken demnach vor ihrer Wohnung in einem Gang abgestellt, der für jedermann zugänglich ist. Nach Angaben der Ermittler soll es sich um Sportschuhe namhafter Marken handeln, deren Wert zusammen auf rund 800 Euro geschätzt wird. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Diebstahl in der Nacht zum Dienstag ereignete.