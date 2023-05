Schulabbrecher

06:00 Uhr

Wenn Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen

Plus Fünf Prozent der Schüler in Bayern machen keinen Mittelschulabschluss – in Schwaben sogar etwas mehr. Wer sind diese Schüler? Und wie rettet man sie für den Arbeitsmarkt?

Von Sarah Ritschel

Die Schlagzeile hat es in sich: „Anteil der Jugendlichen ohne Schulabschluss seit zehn Jahren auf hohem Niveau“, so überschrieb die Bertelsmann-Stiftung jüngst ihre große Schulstudie. Mehr als sechs Prozent einer Altersklasse verlassen demnach die Schule, „ohne zumindest den Hauptschulabschluss zu erwerben“. In Bayern heißt die Hauptschule Mittelschule und der Anteil der Jugendlichen ohne Abschluss liegt laut Analyse „nur“ bei fünf Prozent.

Doch einige Zahlen stechen ins Auge: In Hof beenden fast 28 Prozent der Jugendlichen die Schule ohne Mittelschulabschluss. Nirgends in Deutschland ist die Quote höher. Der Kreis Eichstätt hingegen hält den Niedrigrekord (1,6 Prozent). Schwaben bewegt sich unwesentlich über dem bayerischen Schnitt (5,4 Prozent). Die meisten Schülerinnen und Schüler ohne den untersuchten Abschluss kommen aber nicht von der Mittel-, sondern von der Förderschule.

