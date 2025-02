Schulaufgabe steht an Fehlalarm in U-Bahnhof - Junge will sich vor Schule drücken

Der Feueralarm löst an einem U-Bahnhof aus. Ein Junge meldet sich kurz darauf bei den angerückten Sanitätern und klagt über Unwohlsein. Doch die Sanitäter glauben ihm nicht.