Schneechaos: An diesen Schulen in Bayern fällt heute der Unterricht aus

Am Wochenende erlebte Bayern einen Wintereinbruch mit massivem Schneefall. An einigen Schulen fällt deshalb am Dienstag der Unterricht aus. Eine Übersicht über Schulschließungen.

Schnee, gefrierender Regen und Glätte sorgen derzeit in vielen Teilen Bayerns für Chaos. Am Wochenende suchten große Schneemengen Bayern heim. Am Montag und Dienstag fallen deshalb in einigen Orten die Schule aus. Welche Schulen in Bayern von den Schulschließungen betroffen sind, steht hier im Überblick.

Schulausfälle in Bayern heute im Überblick

Schon vergangene Woche sorgte das winterliche Wetter für die ersten Schulausfälle in Bayern. Auch am Freitag fiel der Unterricht an zwei Schulen wegen des unwirtlichen Wetters teilweise aus. Wie das bayerische Kultusministerium bekannt gibt, sind am Dienstag, 5. Dezember, diese Landkreise in Bayern von Schulschließungen betroffen:

Augsburg Stadt: In der Stadt Augsburg meldet das Ministerium einen teilweisen Schulausfall. Welche Schulen in Augsburg betroffen sind, steht in dieser Übersicht.

In der Stadt meldet das Ministerium einen teilweisen Schulausfall. Welche Schulen in betroffen sind, steht in dieser Übersicht. Landkreis Dingolfing-Landau : kein Präsenzunterricht

kein Landkreis Ebersberg : kein Präsenzunterricht

kein Landkreis Erding : kein Präsenzunterricht

kein Landkreis Freising : kein Präsenzunterricht

kein Landkreis Landshut : kein Präsenzunterricht

kein Stadt Landshut : kein Präsenzunterricht

kein Landkreis München : Der Unterricht findet statt, nur an der FOS Haar und der MS Lochham in Gräfelfing gibt es Distanzunterricht.

Der Unterricht findet statt, nur an der FOS Haar und der MS Lochham in gibt es Distanzunterricht. Landkreis Mühldorf am Inn : An der GMS Gars gibt es Distanzunterricht, an allen anderen Schulen Unterricht wie gewohnt.

An der GMS Gars gibt es Distanzunterricht, an allen anderen Schulen Unterricht wie gewohnt. Landkreis Rottal-Inn : kein Präsenzunterricht

kein Landkreis Starnberg : In Grundschule Stockdorf, der Berufsschule Starnberg und der Fachoberschule Starnberg findet am Dienstag kein Präsenzunterricht statt.

In allen anderen Landkreisen findet der Unterricht wie gewohnt statt. Auch in der Stadt München gibt es trotz des Schneechaos am Wochenende keine Schulschließungen am Montag oder Dienstag.

Wetterdienst warnt am Dienstag vor Frost und Glätte

Vorerst ist keine Besserung der Straßenverhältnisse in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am Dienstag vor Glätte. Am Abend kann es besonders im westlichen Franken, in der Nacht auf Dienstag dann auch in anderen Regionen Bayerns zu Glatteis kommen.

