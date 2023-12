Schnee und Glätte: An diesen Schulen in Bayern fällt heute der Unterricht aus

Bereits zum Wochenbeginn sorgte das winterliche Wetter für die ersten Schulausfälle in Bayern. Und auch heute findet an zwei Schulen kein Unterricht statt.

Schnee, gefrierender Regen und Glätte sorgen derzeit in vielen Teilen Bayerns für Chaos. In der Nacht zum Freitag musste die Polizei zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. In der Mitte und im Osten des Freistaats waren es fast 80 Stück. In Oberbayern gab es 48 Einsätze, in Niederbayern 31.

Schulausfälle in Bayern heute im Überblick

Schon zu Beginn der Woche sorgte das winterliche Wetter für die ersten Schulausfälle in Bayern. Und auch am Freitag fällt der Unterricht an zwei Schulen wegen des unwirtlichen Wetters teilweise aus. Wie das bayerische Kultusministerium bekannt gab, sind diese beiden Schulen im Landkreis Dingolfing-Landau (Niederbayern)betroffen:

GS Marklkofen

Marklkofen MS Frontenhausen

Sollten Kinder am Freitag trotzdem zur Schule kommen, würden sie dort betreut, so das Kultusministerium. Sonst findet der Unterricht in Bayern wie gewohnt statt.

Wetterdienst warnt am Freitag vor Schnee und Glätte

Vorerst ist keine Besserung der Straßenverhältnisse in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am Freitag vor Schnee, Glätte und gefrierendem Regen. Am Morgen kann es besonders im östlichen Oberbayern zu Glätte durch gefrierenden Regen kommen. Auch am Inn kann es glatt werden auf den Straßen.

Zwischen dem Raum Nürnberg und dem nördlichen Alpenvorland sowie in Niederbayern fallen bis zum Abend zwischen drei und acht Zentimeter Neuschnee. Im südlichen Alpenvorland regnet es noch bis zum Nachmittag, danach schneit es auch dort wieder – teilweise bis zu 15 Zentimeter. Nördlich des Mains bleibt es meist trocken.

Auch am Wochenende bleibt es glatt auf Bayerns Straßen

Auch in der Nacht zum Samstag und im Laufe des Tages schneit es weiter und bleibt glatt. In der Nacht zum Sonntag wird es insbesondere an den Alpen sehr kalt und glatt. Tagsüber lässt der Schneefall allerdings nach und es bleibt größtenteils trocken.