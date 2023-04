Bayern will weiter nicht allen Kindern den Schulweg bezahlen

Plus Das 49-Euro-Ticket kommt. Es war die große Hoffnung vieler Eltern, dass der Staat dann allen Schülern den Schulweg erstattet. Doch die Staatsregierung plant anders.

Es war die große Hoffnung der Familien, die das Schulbus-Ticket für ihre Kinder bisher aus eigener Tasche bezahlen müssen: Dass der Freistaat oder die Kommunen die Fahrkarte für alle Schülerinnen und Schüler erstattet, sobald einmal das günstige 49-Euro-Ticket im Verkauf ist. Doch aller Voraussicht nach wird diese Hoffnung enttäuscht. Die öffentliche Hand übernimmt die Kosten für den Schulbus weiterhin nur dann komplett, wenn Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen, die ihrem Wohnort am nächsten liegt. Und Familien haben nur dann einen Anspruch auf Erstattung, wenn der Schulweg länger als zwei Kilometer in der Grundschule und ab der fünften Klasse länger als drei Kilometer ist.

Bisher haben Schülerinnen und Schüler bis einschließlich der 10. Klasse einen sogenannten Beförderungsanspruch zur nächstgelegenen Schule. Die Kommunen und Landkreise müssen sicherstellen, dass sie jeden Morgen zur Schule und zurück fahren können – sei es mit einem Schulbus, der eigens für sie zur Verfügung gestellt wird, oder mit dem öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Besuchen Kinder und Jugendliche eine weiter entfernte Schule, müssen in der Regel die Eltern finanziell einspringen.