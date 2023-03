Schulbusverkehr

vor 21 Min.

Profitieren bald mehr Schüler vom kostenlosen Schulbus?

Nicht jedem Kind in Bayern wird der Schulweg finanziert.

Plus Manche Kinder fahren gratis zur Schule und zurück, andere müssen zahlen. Doch politischer Wille im Landtag und das 49-Euro-Ticket könnten daran etwas ändern.

Von Sarah Ritschel

Der elfjährige Jakob lebt auf einem Aussiedlerhof. Sein Schulweg ist rund zwei Kilometer lang – und führt entlang einer Landstraße ohne Gehweg, auf der die Autos mit 100 Kilometern pro Stunde an ihm vorbeibrausen. Seine Familie ist mit dem Fall an die Öffentlichkeit gegangen. "Er will nicht zu Fuß gehen, er fühlt sich nicht sicher", sagt Jakobs Mutter. Anspruch auf eine kostenlose Fahrt im Schulbus hat der Fünftklässler aus dem Kreis Dachau trotzdem nicht.

