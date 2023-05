Schule

Das Gymnasium ist nicht immer die beste Lösung

Plus Tausende Jugendliche, die nach der Grundschule ins Gymnasium gehen, wechseln bis zur Mittelstufe die Schulart. Sehr gute Jobchancen hat man auch mit anderen Abschlüssen.

Von Sarah Ritschel

Wer Abitur macht, dem oder der steht eine große akademische Laufbahn offen, nach dem Besuch der Mittelschule fällt der berufliche Erfolg eine deutliche Nummer kleiner aus. Solche Klischees halten sich hartnäckig, obwohl die Aufstiegschancen für Mittel- und Realschüler mit anschließender Ausbildung nie besser waren, obwohl tausende Fachkräfte im Handwerk gesucht werden. Noch immer wechseln rund 40 Prozent der Kinder in Bayern nach der Grundschule ans Gymnasium. Doch die Statistik zeigt: Wenige Jahre später sind mehrere tausend von ihnen schon wieder weg.

Derzeit laufen die Einschreibungen an den weiterführenden Schulen, seit Anfang Mai wissen Viertklasskinder und Eltern, für welche Schulart der Notenschnitt reicht. Am Ende dürfte die Verteilung ähnlich sein wie im laufenden Schuljahr – über die gesamte letzte Dekade hinweg hat sich daran kaum etwas geändert. Die Zahl der Viertklässler, die an ein Gymnasium wechselten, lag zuletzt bei 41 Prozent. 28 Prozent gehen auf die Realschule, genauso viele auf die Mittelschule. Die übrigen wiederholen die vierte Klasse oder besuchen eine andere Schulart, etwa eine Förderschule. Allerdings wird nicht nur in der fünften Klasse dokumentiert, wie sich die Schüler verteilen, sondern auch in der achten. Und da gleichen sich die Zahlen immer weiter an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

