Für 95.000 Schüler in Bayern beginnen die Prüfungen

In Bayern beginnen die Abschlussprüfungen an Mittel- und Realschulen. Lehrerverband-Präsidentin Fleischmann befürchtet Stundenausfälle für Jüngere.

Rund 95.000 Schülerinnen und Schülern in Bayern rauchen die Köpfe jetzt nicht nur wegen der Hitze: An diesem Dienstag beginnen die schriftlichen Abschlussprüfungen an Mittelschulen, Realschulen, Förderzentren und Schulen für Kranke. An letzteren lernen Jugendliche, die wegen eines Klinikaufenthalts nicht in ihrer Stammschule sein können.

Los geht es an der Realschule mit Spanisch oder Tschechisch, an allen anderen Schularten mit dem Fach Deutsch. Wegen der Pandemie hat das Kultusministerium – wie schon beim Abitur – die Prüfungsbedingungen angepasst. Weil der jetzige Jahrgang von Schul-Lockdowns und Wechselunterricht betroffen war, wurden prüfungsrelevante Inhalte vorher klar festgelegt. Die Absolventinnen und Absolventen sind flexibler bei den Leistungen, die sie in ihre Endnote einbringen können, und für die einzelnen Prüfungen gibt es eine halbe Stunde mehr Zeit.

Corona macht sich bei Schülern bemerkbar

An Mittelschulen hätten die Lehrkräfte schon bei den praktischen Prüfungen in den vergangenen Wochen viel Gespür für die Absolventen bewiesen, sagt Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. „Aber wir merken nach wie vor, dass die Schüler unter der Corona-Zeit gelitten haben“, erklärt sie. „Die Schere zwischen denen, die zu Hause Unterstützung erfahren haben und denen, die auf sich allein gestellt waren“, ist noch einmal größer geworden.“

Weil Lehrkräfte für die Betreuung der Prüfungen gebraucht werden und ohnehin schon Personalknappheit herrscht, geht Fleischmann davon aus, dass für Schülerinnen und Schüler der niedrigeren Jahrgangsstufen in einzelnen Schulen an Prüfungstagen der Unterricht ausfallen wird.

Jürgen Böhm, Vorsitzender des Realschullehrerverbands, sieht seine Schulart „gut auf die Prüfungen vorbereitet – trotz Pandemie“. Der Distanzunterricht habe meist „schnell und gut funktioniert“ und eine umfassende Vorbereitung ermöglicht. Die letzte Prüfung an der Realschule, im Fach Werken, ist für 1. Juli angesetzt.

Lesen Sie dazu auch