Schule für Kranke

vor 17 Min.

Schule hinter Kliniktüren: Wie junge Patienten trotz Krankheit lernen

Plus An Kliniken gibt es eigene Schulen – etwa im Augsburger Josefinum. Wie lernen Schüler mit psychischen Erkrankungen oder gar nach einem Suizidversuch?

Von Sarah Ritschel Artikel anhören Shape

Kürzlich hat Schulleiterin Katja Seitz etwas Gutes erlebt. Sie erinnert sich genau an den Tag, als einer ihrer Schüler sagte: „Frau Seitz, Schule ist ja doch nicht das Allerschlimmste im Leben.“ Für den Schüler und für seine Lehrerin ist dieser Satz ein großer Erfolg. Der Junge besucht die St.-Josef-Schule für Kranke an der Augsburger KJF-Klinik Josefinum. Hier lernen psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche, die ihre Regelschule wegen der Therapie nicht besuchen können – Förderschüler, Grundschülerinnen, Mittel- und Realschüler, Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Viele von ihnen waren lange nicht in ihrer eigentlichen Klasse, haben eine schwierige Beziehung zur Schule oder Traumatisierungen erlebt. „Unser Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern die Freude am Lernen zurückzugeben", sagt Seitz, "und sie wieder in eine Klassengruppe zu integrieren."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen