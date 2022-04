"Ich trage weiterhin meine Maske": So blicken Lehrerinnen auf die Corona-Lockerungen

Plus Die Maske fällt, auch Tests sollen abgeschafft werden: Die Corona-Regeln an Schulen werden gelockert. Lehrerinnen aus der Region blicken mit gemischten Gefühlen auf die neuen Regeln.

Schnelltest vor der ersten Stunde, Maskenpflicht im Klassenzimmer und im Zweifel Unterricht über Videokonferenz. Zwei Jahre lang stand der Unterricht an deutschen Schulen im Zeichen des Infektionsschutzes. Und hat den Lehrerinnen und Lehrern einiges abverlangt. Bis jetzt. Die Maskenpflicht fällt, ab Mai sollen auch die Tests abgeschafft werden. Was Lehrerinnen aus der Region dazu sagen: