Klimaaktivistin wird in Bayern nicht zum Referendariat zugelassen: Was darf ein Lehrer?

Lisa Poettinger will Gymnasiallehrerin werden. Ihr erstes Staatsexamen hat sie absolviert, der nächste Schritt wäre das Referendariat an einem bayerischen Gymnasium. Doch der Freistaat verweigert Poettinger bislang die Zulassung für das Praxisjahr. Die 28-Jährige ist Klimaaktivistin und wurde bundesweit bekannt durch die Organisation von Demonstrationen gegen rechts in München. Zehntausende Menschen hatten daran teilgenommen. Dem Ministerium sind einige von Poettingers Aktivitäten offenbar ein Dorn im Auge.

Die Süddeutsche Zeitung zitiert aus einem Schreiben des Kultusministeriums an die Aktivistin. Darin heißt es nach Angaben der Zeitung, ihre Tätigkeit und Mitgliedschaft „in extremistischen Organisationen“ sei nicht mit den Pflichten einer Beamtin vereinbar. Lisa Poettinger ist unter anderem als Teil der Gruppierung „Offenes Antikapitalistisches Klimatreffen München“ in Erscheinung getreten, die in der Vergangenheit unter anderem gegen die Münchner Automesse IAA und gegen den Abbau von Erdgas und Braunkohle protestiert hatte. Die Gruppe ist legal, wird aber vom Landesamt für Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft.

Lisa Poettinger (Mitte), hier bei einem Termin in München. Foto: dpa

Auf Instagram hat die Gruppe Beiträge für „ein System jenseits des Kapitalismus“ veröffentlicht, genauso wie für einen bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr. Gegen Poettinger laufen mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bei Protesten gegen den Kohleabbau im mittlerweile abgetragenen Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen und wegen der Zerstörung von AfD-Wahlplakaten. Bislang gilt für sie die Unschuldsvermutung, verurteilt ist sie noch in keinem der Verfahren.

Das Kultusministerium schreibt weiter: „Auch im außerdienstlichen Bereich muss sich eine Lehrkraft so verhalten, dass eine Beeinträchtigung des Ansehens ihres Berufsstands sowie des Vertrauens der Öffentlichkeit in die Führung des Amts vermieden wird.“ Doch wer definiert das Ansehen des Berufsstands? Viele Aktivistinnen und Aktivisten, viele angehende Lehrkräfte dürften sich angesichts des Falls Poettinger besorgt diese Frage stellen.

Der Fall Poettinger sei „noch in der Prüfung“

Auf Anfrage unserer Redaktion heißt es aus dem Kultusministerium, dass der Fall derzeit noch geprüft werde. Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) lässt sich mit einer resoluten Aussage zitieren: „Unabhängig vom konkreten Fall, der sich gerade noch in Prüfung befindet, gilt für mich immer: Der Schutz unserer Kinder und Jugendlichen an den bayerischen Schulen hat oberste Priorität. Für Beamte und Lehrkräfte gilt deswegen eine besondere Pflicht zur Verfassungstreue, oder kurz gesagt: Wer nicht mit beiden Beinen fest auf dem Boden unserer Verfassung steht, den lassen wir nicht in den staatlichen Schuldienst.“ Lisa Poettinger bezeichnet sich zwar öffentlich als Marxistin, aber auch als „überzeugte Verfechterin von Grundgesetz und Bayerischer Verfassung“.

Welches Engagement aus Sicht des Freistaats nicht mit der Verfassungstreue vereinbar ist, regelt eine Liste des Innenministeriums mit extremistischen oder extremistisch beeinflussten Organisationen, die zuletzt im November 2023 aktualisiert wurde. Dort sind aktuell mehr als 60 Gruppierungen aus dem rechtsextremen, über 100 aus dem islamistischen und rund 40 Gruppen aus dem linksextremen Spektrum gelistet – eben auch das Offene Antikapitalistische Klimatreffen München. Sonst noch auf der Liste: unter anderem diverse Antifa-Organisationen, die Junge Alternative Deutschland, also die Jugendorganisation der AfD, mehrere Pegida-Verbünde, die nigerianische islamistische Terrororganisation Boko Haram, die Reichsbürgerbewegung oder die Sekte Scientology.

Neben mir stehen viele großartige Menschen, die mit dem Verkauf unserer Lebensgrundlagen ebenso wenig einverstanden sind und sich wehren. Lisa Poettinger, Aktivistin

Bestehen Zweifel daran, dass ein Bewerber für den Staatsdienst die Grundregeln des Zusammenlebens in Bayern akzeptiert, können die Behörden dessen Eignung überprüfen, indem sie zum Beispiel beim Verfassungsschutz nachfragen. Die Entscheidung über die Einstellung erfolge immer im Einzelfall, erläutert ein Sprecher des Kultusministeriums.

In den vergangenen Jahren habe es „immer wieder Fälle einer Nichtzulassung zum Vorbereitungsdienst“ gegeben, so der Sprecher weiter. Insbesondere galt das den Angaben zufolge bei Bewerbern, die eine Straftat begangen hatten. Die Verfassungstreue wird nicht nur bei angehenden Lehrkräften überprüft, sondern auch auf anderen staatlichen Feldern, etwa in der Justiz. Der Fall eines Rechtsreferendars, der Mitglied der rechtsextremen Partei „Der III. Weg“ war, kam im Jahr 2024 bis vors Bundesverwaltungsgericht. Die Richterinnen und Richter dort entschieden, dass der Mann nicht zum Referendariat zugelassen werden darf.

Wie es in Lisa Poettingers Auseinandersetzung mit dem Kultusministerium weitergeht, muss möglicherweise auch ein Gericht entscheiden. Die 28-Jährige hat mittlerweile in einem Beitrag auf der Plattform X angekündigt, gegen ihre Nichtzulassung zum Referendariat vorgehen zu wollen. „Neben mir stehen viele großartige Menschen, die mit dem Verkauf unserer Lebensgrundlagen ebenso wenig einverstanden sind und sich wehren“, schreibt sie.