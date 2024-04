Pfefferspray in Aula versprüht: Etwa 15 Menschen verletzt

Jugendliche sollen in der Aula eines Starnberger Gymnasiums Pfefferspray versprüht haben.

Nach derzeitigem Stand seien dabei am Donnerstag etwa 15 Menschen verletzt worden, vier davon seien ins Krankenhaus gekommen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Beamten gingen demnach von drei Tatverdächtigen aus. Eine laufende Deutschabiturprüfung sei von dem Vorfall nicht betroffen gewesen, sagte der Sprecher. Der Einsatz dauerte am Mittag zunächst noch an. Zuerst hatte der "Münchner Merkur" darüber berichtet.

(dpa)