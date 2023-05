Wären Sie für das Abitur gewappnet? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz

Will der Redakteur dieses Artikels die Leser der AA allen Ernstes glauben machen, dass sie für das bayerische Abitur "gewappnet" sind, wenn sie ein paar punktuelle Fragen zu den Themenbereichen Literaturgeschichte, Geschichte, Geografie oder Biologie beantworten können? Solche Aufgaben erinnern höchstens an gängige Quizformate im Fernsehen und tauchen in der Form von "multiple choice questions" nicht einmal in den mündlichen Abiturprüfungen (Kolloquien) auf! Wenn der Herr Redakteur zudem an die Adresse seiner Leserschaft schreibt: "Tausende von Schülerinnen und Schülern brüten über ihren Prüfungen. Ein Spaß, den wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.", verkennt er völlig die enormen geistigen und psychischen Anforderungen, die an die Abiturienten in den mehrstündigen schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Mathematik und beispielsweise den modernen Fremdsprachen gestellt werden. "Spaß" sieht anders aus! Besonders für junge Leute!! - Also: Ein wenig mehr redaktionelle Seriosität wäre in diesem Artikel zum Thema Abitur ratsam und dem Sujet angemessen gewesen! Honni soit qui mal y pense ..

