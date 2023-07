Schule

Schlechte Zeiten: Schullandheime stehen vor Finanzproblemen

Plus Die Zahl der Schullandheime hat sich in Bayern deutlich reduziert. Lediglich 28 von 36 sind noch in Betrieb, weitere könnten bald schließen. Woran liegt das?

Wochenlange Vorfreude, eifriges Pläneschmieden mit den Klassenkameraden und eine Busfahrt, bei der um die besten Plätze gekämpft wurde. Allein der Weg zum Schullandheim enthält mehr nostalgische Erinnerungen als die meisten Unterrichtsstunden. Nahezu jede und jeder kann sich an die Aufenthalte während der Schulzeit erinnern. Das erste Mal länger von zu Hause weg, irgendwo auf dem Land. Draußen spielen, Lagerfeuer, Nachtwanderung, abends schlafend stellen, wenn der Lehrer die Zimmer überprüft. Könnte damit bald Schluss sein? Immer mehr Schullandheime stehen vor finanziellen Problemen.

Die Zahl der Schullandheime in Bayern hat sich in den vergangenen 20 Jahren von 36 auf 28 reduziert – und vier weitere stehen vor dem Aus. Die Häuser in Bad Windsheim, Vorra, Obersteinbach und Heidenheim könnten schließen. Sie gehören dem finanziell angeschlagenen Schullandheimwerk Mittelfranken an, einem von vielen Trägern in Bayern. Die Schullandheimarbeit im Freistaat ist dezentral strukturiert und das Geld nicht überall in gleichem Maß vorhanden. Dennoch: "Aktuell kann für die meisten bayerischen Schullandheime Entwarnung gegeben werden", sagt Jürgen Stammberger, Geschäftsführer des Bayerischen Schullandheimwerks (BSHW).

