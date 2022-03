Schulkinder aus der Ukraine: Piazolo animiert Lehrkräfte zu helfen

Exklusiv In Bayern kommen immer mehr Schulkinder aus der Ukraine an. Jetzt müssen genügend Lehrkräfte gefunden werden. So stellt der Kultusminister sich den Unterricht vor.

Die ersten Kinder aus der Ukraine lernen bereits an Bayerns Schulen. In München waren es am Dienstag einige Dutzend - und es werden täglich mehr. Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) nimmt auch die Bundesregierung in die Pflicht, wenn es darum geht, ihnen passende Lernangebote zu machen: „Ohne zusätzliches Geld wird es an Schulen nicht gehen. Ich setze mich dafür ein, dass auch der Bund sich finanziell an der Aufgabe beteiligt“, sagte der bayerische Ressortchef am Rande der Kultusministerkonferenz in Lübeck unserer Redaktion. Eigentlich ist Bildungspolitik Sache der Länder. Im praktischen Umgang mit den ukrainischen Schülerinnen und Schülern brauchen die Bundesländer nach Ansicht Piazolos weniger Unterstützung, dabei habe jedes Land seine eigenen Erfahrungen und bewährten Strategien.

Ukrainische Kinder sollen an allen Schularten lernen

Für die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine soll es in Bayern Sprach- und Lerneinheiten an allen Schularten geben. Piazolo hatte allerdings schon am Dienstag nach der Sitzung des Kabinetts betont, dass die bisherigen Möglichkeiten an Schulen dafür nicht reichen dürften. Jetzt wird er konkreter: „Wir werden an den Schulen zusätzliche Kapazitäten schaffen müssen. Entscheidend geht es darum, genügend Lehrkräfte zu finden.“ Er wisse, dass Corona Lehrerinnen und Lehrer sehr belastet habe. „Trotzdem ist die Hilfsbereitschaft an den Schulen riesig.“ In diesem Wissen wendet sich Piazolo an die bayerischen Lehrkräfte: „Jeder, der bereit ist, seine Teilzeit aufzustocken, auch jeder Pensionär, der vorübergehend in den Schuldienst zurückkehren will, ist herzlichst willkommen.“

Der Freistaat rechnet mit mehr als 100.000 geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Bisher kamen vorwiegend Frauen und Kinder. Piazolo geht davon aus, dass viele der neuen ukrainischen Schülerinnen und Schüler nicht nur für kurze Zeit in Bayern lernen werden. „Die Folgen des Krieges und der Fluchtbewegungen werden uns noch eine ganze Weile binden – weit über dieses Schuljahr hinaus.“

Alle Informationen zur Eskalation erfahren Sie jederzeit in unserem Live-Blog zum Krieg in der Ukraine.

Lesen Sie dazu auch