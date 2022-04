Schule und Corona

Lehrkräfte und Schüler sehen Abschaffung der Testpflicht skeptisch

Plus Ab 1. Mai müssen sich Schülerinnen und Schüler nicht mehr in der Schule auf Corona testen. Unter Jugendlichen, Lehrkräften und Eltern grassiert besonders ein Gefühl: Unsicherheit.

Von Sarah Ritschel

Bayerns Staatsregierung hat angekündigt, die regelmäßigen Tests für Kinder und Jugendliche in Schulen und Kindergärten vom 1. Mai an fallen zu lassen. "Generelle Testungen in den Schulen und in den Kindertageseinrichtungen werden eingestellt", diese unerwartete Botschaft kam am Dienstag aus München. Sie ist die Folge einer Neuregelung bei den Quarantäne-Vorschriften: Ab 1. Mai soll die Isolation für Infizierte nicht mehr verpflichtend sein. Entsprechend hätte auch ein positiver Test kein Daheim-Bleiben-Müssen zur Folge.

