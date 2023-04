Wären Sie für das Abitur gewappnet? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz

In Bayern beginnt das Abitur. Tausende von Schülerinnen und Schülern brüten über ihren Prüfungen. Einen Spaß, den wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.

Gut 35.000 Schülerinnen und Schüler in Bayern stehen vor einem der wichtigsten Momente in ihrem schulischem Leben: Sie schreiben das Abitur. Die schriftlichen Prüfungen beginnen am Mittwoch mit Deutsch. Kultusminister Michael Piazolo wünschte den Schülerinnen und Schülern gute Nerven und viel Erfolg. "Jetzt heißt es einen kühlen Kopf bewahren, Vorwissen aktivieren und Kreativität bei der Anwendung von Gelerntem zeigen", teilte er am Montag mit.

Sie wollen wissen, wie Sie abschneiden würden? Dann können Sie hier ihr Wissen testen. Wir haben uns die Fragen des Jahres 2022 angeschaut. Und ein paar Aufgaben für Sie zusammengestellt. Etwas vereinfacht natürlich, hier müssen Sie keine Essays abgeben. Viel Erfolg!

