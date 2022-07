Wie war das Schuljahr? Schüler, Lehrerinnen und eine Mutter erzählen

Plus Ein anstrengendes Jahr im Klassenzimmer ist zu Ende. Schüler, Lehrkräfte und Eltern erzählen, wie sie die Zeit erlebt haben, verraten ihre Sorgen und Hoffnungen.

Endlich Ferien! Diese beiden Worte können ein Jubelschrei sein oder ein erschöpfter Seufzer – Zweiteres eher bei Lehrkräften als bei Schülerinnen und Schülern. Hinter ihnen allen liegt ein Schuljahr voller Herausforderungen. Wie sie es erlebt haben und worauf sie fürs nächste hoffen, haben wir ganz verschiedene Menschen aus der – wie sagt man so schön? – Schulfamilie gefragt.