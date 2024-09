Zwei Minus für Bayern: So bewerten die Menschen das Schulsystem

Die Menschen in Bayern sind überdurchschnittlich zufrieden mit dem Bildungssystem. Sie bewerten im neuen Bildungsbarometer des Münchner ifo-Instituts das bayerische Schulsystem mit der Note 2,77. Das ist das beste Ergebnis in ganz Deutschland. Im Schnitt geben die Deutschen den allgemeinbildenden Schulen in ihrem jeweiligen Bundesland die Schulnote 3.

Die größte Sorge bereitet den Menschen bundesweit und auch in Bayern aber der Lehrkräftemangel. Vier von fünf Menschen in Deutschland fürchten, dass die Personalnot an Schulen sich eher oder sehr negativ auf die Schülerleistungen auswirken wird. Auch an den bayerischen Schulen sind zum Beginn des neuen Schuljahres mehrere Hundert Stellen nicht besetzt.

Auf den folgenden Plätzen im Sorgenbarometer landen die zunehmenden Unterschiede im familiären Hintergrund der Schülerinnen und Schüler, die Migration und die politische Polarisierung in Deutschland. Durch diese drei Aspekte fürchten mehr als zwei Drittel der Befragten einen negativen Einfluss auf den Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen.

Kostenlosen Nachhilfeunterricht sieht die Hälfte der Bayern kritisch

Die Forschenden des ifo-Instituts, die ihren Bericht jedes Jahr vorstellen, haben die Menschen auch nach Reformvorschlägen für das Bildungssystem gefragt. Was für Bayern auffällt: Der Ganztagsschule stehen die Menschen im Freistaat kritischer gegenüber als im bundesdeutschen Schnitt. 47 Prozent befürworten bayernweit einen Wechsel zur Ganztagsschule bis 15 Uhr. Über Deutschland hinweg sind es 52 Prozent. Bei ihrer Pressekonferenz am Dienstag in München betonten die ifo-Fachleute, dass über die vergangenen Jahre hinweg die Zustimmung für die Ganztagsschule im Freistaat gesunken ist – obwohl es mehr und mehr solcher Angebote gibt. Warum das so ist, wurde nicht erforscht. Kostenlose, steuerfinanzierte Nachhilfe für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler befürworten nirgendwo weniger Befragte als in Bayern. Dennoch: 64 Prozent sind hier dafür oder eher dafür. In Sachsen-Anhalt ist die Zustimmung für die Gratis-Nachhilfe mit 78 Prozent am höchsten.

Generell fällt – wenig überraschend – auf, dass die Zufriedenheit der Menschen mit ihrem Schulsystem größer ist, je besser die Schüler bei bundesweiten Vergleichstests abschneiden. Dabei landet Bayern traditionell auf den vorderen Rängen, meistens liefert sich der Freistaat mit Sachsen ein Duell um Platz 1.