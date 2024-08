Gemeinden brauchen Hilfe bei der Sanierung von Schulen

Die Gemeinden in Deutschland investieren sehr wohl in ihre Schulen - obwohl ein Sanierungsstau in Höhe von fast 55 Milliarden Euro etwas anderes vermuten lassen könnte. Doch ihre Haushaltslage reicht in den meisten Fällen nicht aus, um alle Mängel zu beheben. Sie kommen schlicht nicht hinterher. Ja, sie können Finanzmittel von Bund und Ländern beantragen, doch wenn besonders klamme Kommunen nicht einmal ihren Eigenanteil aufwenden können, laufen die Fördermöglichkeiten ins Leere.

Geld von Bund und Ländern: Gemeinden können Schulen nicht alleine sanieren

Es führt kein Weg daran vorbei: Wenn Deutschland bei seinen Schulgebäuden nicht noch weiter hinter die eigenen Ansprüche zurückfallen will, müssen die Länder und vor allem der Bund mehr Investitionskosten gegenfinanzieren. Dass die Gemeinden es alleine schaffen, die Schulgebäude wieder glänzen zu lassen, ist utopisch.

Digitalisierung, Neubau von Schulgebäuden wegen wachsender Schülerzahlen, Ausbau von Plätzen für die Ganztagsbetreuung: Die Herausforderungen, die die Kommunen als Sachaufwandsträger der Schulen umsetzen müssen, sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen und werden es weiter tun. Die Fördermittel von Bund und Ländern wachsen aber nicht in ausreichendem Maß mit. Gleichzeitig rühmen sich Deutschland und insbesondere der Freistaat Bayern bei jeder Gelegenheit als familienfreundlich. Das müssen sie mit Blick auf die Schulen beweisen.