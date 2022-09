Schulpflicht

14.09.2022

Polizei schnappt Schulschwänzer am Flughafen Memmingen

Am Dienstag griff die Polizei mehrere Schulschwänzer am Allgäu Airport auf.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

Am Dienstag hat die Schule in Bayern wieder begonnen. Doch nicht alle Familien hielten sich an die Schulpflicht. Die Polizei hat mehrere Schwänzer aufgegriffen.