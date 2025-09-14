Diese fünf Punkte ändern sich im neuen Schuljahr für Familien in Bayern

Das Aufregerthema des vergangenen Schuljahres waren: Exen! Spätestens, als die 17-jährige Schülerin Amelie N. mit einer Online-Petition mehr als 60.000 Unterschriften gegen die für Schülerinnen und Schüler oft nervenaufreibenden unangekündigten Leistungstests gesammelt hatte, Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

aber an den Exen festhielt

und dann auch noch der Bildungsausschuss im Landtag gegen die Stimmen von Grünen und SPD die Petition ablehnte, ist das Thema ein Spalter. Bei der Schulstart-Pressekonferenz am Freitag in München präsentierte Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) keine Revolution der Notengebung, sondern sagte lediglich: „Ich will eine moderne Prüfungskultur, auch weiterhin leistungsorientiert.“ Von Verboten hält sie ohnehin nichts, will aber „neue, praxisorientierte Prüfungsformate“ einführen. Ihren Plan dazu beabsichtigt sie, im Frühjahr 2026 vorzustellen. Die 42-jährige Ministerin wies aber auf den Spielraum der Schulen beim Thema Exen hin. Schon jetzt ist es Lehrkräften freigestellt, wie sie ihre Noten sammeln.

Sie können bereits auf Exen verzichten

und stattdessen zum Beispiel auf mündliche Noten und praktische Projekte setzen.