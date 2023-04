Saison-Aus für Bayerns Junioren-Nationalspielerin Kett

U19-Nationalspielerin Franziska Kett vom FC Bayern München fällt bis zum Saisonende aus.

Die 18-Jährige erlitt eine Schulterverletzung, wie der FC Bayern am Donnerstag mitteilte. Damit fehlt die Offensivspielerin auch im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (14.00 Uhr/ ZDF und Sky). Für den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga kam Kett in dieser Saison auf 23 Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei zwei Tore.

(dpa)