Schulweg

vor 29 Min.

Wie lange fährt man in den Kommunen der Region zur nächsten Grundschule?

Plus Gerade in den kälteren Monaten bringen Eltern ihre Jüngsten häufig noch mit dem Auto zur Grundschule. Doch wie lange benötigen sie dafür im regionalen Vergleich?

Von Dominik Durner

Wer erinnert sich nicht an die eigene Schulzeit: morgens, wenn der Wecker klingelt, noch mal umdrehen und fünf Minuten weiterschlafen? Mancherorts in der Region ist das kein Problem, andernorts wiederum zählt früh am Tag schon jede Minute: Wenn man für den Schulweg den Bus verpasst oder die Öffi-Anbindung generell schlecht ist, schwanken zwischen Oberstdorf und Oettingen, Ulm und Landsberg die Zeiten, die man mit dem Auto zur nächstgelegenen Grundschule benötigt, teilweise drastisch.

Auf dem Land sind die Wege häufig weit, in den Ballungszentren kürzer

Wie Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigen, sind die Wege zur nächsten Grundschule vor allem in Ballungszentren in und um Schwaben kurz: In Augsburg beträgt die durchschnittliche Fahrtzeit vier Minuten, in Ulm etwas weniger als viereinhalb Minuten, in Ingolstadt knapp vier Minuten und 15 Sekunden. Auch in den größeren Städten im Allgäu sind die Wege verhältnismäßig kurz, in Kempten dauert es rund viereinhalb Minuten zur nächstgelegenen Grundschule, in Memmingen etwas mehr als fünf Minuten, Lindau fällt mit fast sieben Minuten durchschnittlicher Fahrtzeit deutlich ab.

