Nächtliches Mähverbot für Roboter soll Igel vor dem Tod retten

Seit mehr als 30 Jahren kümmern sich Hannelore und Karl-Heinz Pentenrieder in Neusäß (Kreis Augsburg) um kranke und verletzte Igel. Sie wissen: Auf den stacheligen Gartenbewohner, der mittlerweile als „potenziell bedrohte Art“ auf der Roten Liste gelandet ist, lauern viele vom Menschen geschaffene Gefahren. Zumindest eine könnte in Bayern jetzt eingedämmt werden.

Immer wieder geraten Igel-Junge in die Messer von Mährobotern, die nachts in den Gärten ihre Bahnen ziehen. Die Folgen sind für die Tiere fürchterlich: Abgetrennte Gliedmaßen und tiefe Schnittwunden, vermutlich mehr als die Hälfte der kleinen Igel stirbt nach dem Zusammenstoß. Auch schwer verletzte erwachsene Tiere sind dem Igel-Retter Pentenrieder schon untergekommen. Zum Verhängnis wird den nachtaktiven Tieren ihr Instinkt. Bei Gefahr rollen sie sich zusammen und rühren sich nicht mehr vom Fleck. Doch gegen die Messer der Roboter bietet das Stachelkleid keinen Schutz. Was Pentenrieder zudem aufbringt: Im Gegensatz zum Menschen, der nur alle zwei Wochen den Rasen mäht, sind die Roboter tagtäglich im Einsatz. Die Klein- und Kleinsttiere im Rasen könnten sich gar nicht mehr regenerieren. „Der Roboter schreddert alles, was da noch leben könnte.“

Hersteller von Mährobotern weisen darauf hin, dass die Maschinen bei größeren Hindernissen sofort stoppen. Zudem könne man sie so einstellen, dass sie nur tagsüber fahren, wenn die Igel schlafen. Weiter lassen sich auch Teile des Gartens vom Mähbereich ausnehmen. Doch denkt daran jeder Gartenbesitzer, der sich vom Roboter ein wenig Arbeit abnehmen lassen möchte?

Die Grünen im Bayerischen Landtag bringen am Dienstag einen Gesetzvorschlag ein, mit dem die Einsatzzeiten von Mährobotern in den Gärten begrenzt werden sollen. Kernforderung: Sobald es dämmert, dürfen die Roboter nicht mehr eingesetzt werden, um Igel und andere kleine Wirbeltiere zu schützen. Das sei eine einfache Möglichkeit, um Tierleben zu retten, so die Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze. In ihren Augen ist das Nachtmähverbot für Roboter „einfach eine Frage des gesunden Menschenverstands. Ich bin gespannt, wie sich die CSU verhält“.

Die stärkste Fraktion im Landtag sieht keinen Handlungsbedarf, wie ihr umweltpolitischer Sprecher Alexander Flierl auf Anfrage unserer Redaktion sagte: „Wir wollen keine Verbote, wir setzen auf Vernunft und vertrauen den Menschen. Unsere Bevölkerung ist mündig genug und sehr sensibel, was den Tier- und Artenschutz angeht. Die Menschen berücksichtigen und beherzigen dies bereits schon.“

Igel im Garten sind nicht nur possierlich, sondern nützlich. Sie vertilgen Schnecken, Insekten und deren Larven, die es oft auf Pflanzen abgesehen haben. Doch die Stacheltiere geraten hierzulande immer mehr in Not. Auf- und ausgeräumte Gärten nehmen den Tieren den Lebensraum, der Einsatz von Pestiziden und der Verlust von Insekten als Nahrungsquelle kommt noch hinzu. Straßen und Wege, welche die Landschaft zerschneiden, werden für die Igel zu Todesfalle.

Bei der Igelhilfe Schwaben werden immer mehr Tiere mit eiternden Wunden eingeliefert, die nur schlecht heilen. Igel-Retter Pentenrieder ist überzeugt, dass das Immunsystem der Tiere durch den Nahrungsmangel geschwächt ist. „Der Igel ist kränker, als man denkt. Wenn wir Menschen so weitermachen, rotten wir den Igel aus.“ Dass ein gesetzliches Nachtmähverbot noch helfen würde, glaubt Pentenrieder übrigens nicht. „Das kommt drei Jahre zu spät.“