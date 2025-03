Auto erfasst Radfahrerin - 51-Jährige stirbt im Krankenhaus

Eine Radfahrerin ist in Schwabach von einem Auto erfasst worden und wenig später an ihren schweren Verletzungen gestorben. Gegen die 28 Jahre alte Autofahrerin werde nun unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.

Am Mittwochnachmittag sei ihr Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit der entgegenkommenden Radlerin zusammengestoßen. Die 51-Jährige war den Angaben zufolge mit einem Pedelec auf dem Radschutzstreifen unterwegs. Nach dem Unfall sei sie ins Krankenhaus gebracht worden und dort am Abend gestorben. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang.