Lastwagen prallt gegen Absperrung: A6 voll gesperrt

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 6 in Mittelfranken gegen eine Betonabsperrung gefahren und umgekippt.

Die Autobahn werde wegen der Bergungsarbeiten noch bis in den Dienstagvormittag im Unfallbereich von Nürnberg in Richtung Heilbronn gesperrt sein, teilte die Polizei mit. Der Fahrer war demnach in der Nacht in einer Baustelle zwischen den Ausfahrten Schwabach-West und Neuendettlesau gegen die Absperrung geprallt. Die Feuerwehr rettete den verletzten Fahrer aus seiner Kabine. Das Technische Hilfswerk entlade nun den Lastwagen, bevor er aufgerichtet und abgeschleppt werde.

(dpa)