18-Jährige verletzt acht Mitschüler mit Pfefferspray

In einer schwäbischen Schule hat eine 18-Jährige während des Unterrichts Pfefferspray versprüht und damit acht Mitschüler verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag meldete, erlitten die Schüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahren in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) am Montag Hustenanfälle, Atembeschwerden und Schwindel. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Polizisten nahmen die 18-Jährige vorläufig fest und zeigten sie wegen des Verdachts auf mehrfache gefährliche Körperverletzung an. Sie sei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

(dpa)