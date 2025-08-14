87-Jährige stirbt nach mutmaßlichem Angriff durch Ehemann

Nach einem Angriff durch ihren ein Jahr jüngeren Ehemann ist eine 87-Jährige in Schwaben gestorben. Die Frau war am Freitagmorgen mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, wie die Polizei mitteilte. Ihr Mann soll zuvor in einem Einfamilienhaus in Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) auf sie eingeschlagen haben.

Der 86-Jährige wurde festgenommen und später zur Untersuchungshaft in ein Gefängnis gebracht. Laut Polizei befand er sich zum Zeitpunkt des Angriffs offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Seine Frau starb laut Polizei später im Krankenhaus. Ermittelt werde jetzt wegen eines Tötungsdelikts gegen den 86-Jährigen. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst weiter offen.