Brand eines Müllhaufens: Zwei Feuerwehrleute verletzt

Beim Brand eines Müllhaufens in Schwaben sind zwei Feuerwehrleute bei Löscharbeiten leicht verletzt worden.

Das Feuer war aus bislang unklarer Ursache in der Nacht zum Dienstag auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs in Gersthofen (Landkreis Augsburg) ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte, war die starke Rauchentwicklung schon von Weitem zu sehen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

(dpa)