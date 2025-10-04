Flammen und Rauch: Maschinenhalle steht in Vollbrand

In Schwaben steht eine Maschinenhalle bei einem landwirtschaftlichen Anwesen in Vollbrand. Menschen seien nicht in Gefahr, teilte die Polizei mit. Laut einem Sprecher der Polizei entwickelte sich am Vormittag viel Rauch in Bidingen (Landkreis Ostallgäu). Die Löscharbeiten dauern an.

Das Gebäude sei frei stehend, ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude sei daher unwahrscheinlich. Dem Sprecher zufolge stehen in der Halle vermutlich mehrere Maschinen. Genaueres war zunächst nicht bekannt. Auch zum Schaden und der Brandursache konnte der Polizeisprecher vorerst keine Angaben machen.