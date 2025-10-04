Icon Menü
Schwaben: Flammen und Rauch: Maschinenhalle steht in Vollbrand

Schwaben

Flammen und Rauch: Maschinenhalle steht in Vollbrand

Über Bidingen steigt Rauch auf. Eine große Maschinenhalle brennt. Die Feuerwehrleute sind mit den Löscharbeiten beschäftigt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Löscharbeiten dauern an. (Symbolbild)
    Die Löscharbeiten dauern an. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

    In Schwaben steht eine Maschinenhalle bei einem landwirtschaftlichen Anwesen in Vollbrand. Menschen seien nicht in Gefahr, teilte die Polizei mit. Laut einem Sprecher der Polizei entwickelte sich am Vormittag viel Rauch in Bidingen (Landkreis Ostallgäu). Die Löscharbeiten dauern an.

    Das Gebäude sei frei stehend, ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude sei daher unwahrscheinlich. Dem Sprecher zufolge stehen in der Halle vermutlich mehrere Maschinen. Genaueres war zunächst nicht bekannt. Auch zum Schaden und der Brandursache konnte der Polizeisprecher vorerst keine Angaben machen.

