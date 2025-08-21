Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Schwaben: Frau lässt Liege am See zurück - größerer Sucheinsatz

Schwaben

Frau lässt Liege am See zurück - größerer Sucheinsatz

Ein Angler bemerkt, dass eine ältere Frau ihren Badetag vorbereitet hat, aber stundenlang nicht zurückkehrt. Eine größere Suche beginnt - bis der Grund für ihr Verschwinden klar wird.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Polizei, Wasserwacht, Rettungsdienst und Feuerwehr waren bei der Suche der Frau im Einsatz. (Symbolbild)
    Polizei, Wasserwacht, Rettungsdienst und Feuerwehr waren bei der Suche der Frau im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Eine Frau hat an einem schwäbischen See ihre Liege, Handtücher und eine Kühlbox zurückgelassen und so eine größere Suchaktion ausgelöst. Ein Angler hatte bemerkt, dass der Badeplatz am Schmuttersee bei Roßhaupten (Landkreis Ostallgäu) vorbereitet war, die ihm von früheren Besuchen am See bekannte Frau aber über Stunden nicht zurückkehrte, wie die Polizei mitteilte.

    Daraufhin habe der Mann am Dienstag die Einsatzkräfte verständigt. Kräfte von Polizei, Wasserwacht, Rettungsdienst und Feuerwehr hätten an Land, mit Booten und per Hubschrauber nach der Frau gesucht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

    Mit Beginn der Suche auf dem Wasser sei die verwunderte 66-Jährige dann plötzlich wohlbehalten zu ihrem Liegeplatz zurückgekehrt. Sie habe erklärt, lediglich eine Fahrradtour gemacht zu haben.

    Trotz der unnötigen Suche lobte die Polizei den aufmerksamen Angler. Badegästen riet sie, anderen Besuchern in der Nähe bei längerer Abwesenheit Bescheid zu geben, um die Gefahr für Missverständnisse zu verringern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden