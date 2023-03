Frau wird im Ries von Zug mitgeschleift

Eine 39-Jährige wird schwer verletzt. Dass die Frau am Zug hängt, fällt erst nach mehreren Kilometern auf.

Eine Frau ist am Montagabend bei einem Bahnunfall im Ries schwer verletzt worden. Die 39-Jährige wurde außen an der Tür eingeklemmt und mehrere Kilometer weit mitgeschleift, wie die Polizei berichtet. Die Kripo Dillingen ermittelt in dem Fall.

Frau wurde mehrere Kilometer mitgeschleift

Markus Trieb, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, teilt auf Anfrage mit, dass sich die 39-Jährige zunächst als Fahrgast im Zug befand. An einer Haltestelle wollte die Frau aussteigen, laut Polizeiangaben aber zunächst auf der falschen Seite – also nicht in Richtung des Bahnsteigs. Als die Frau das bemerkte, wollte sie wieder in den Zug steigen, dabei schloss sich aber die Zugtür und die Hand der 39-Jährigen wurde eingeklemmt. Die Frau befand sich somit außerhalb des Zuges, als sich dieser in Bewegung setzte. Wo sie den Waggon zunächst verließ, wird derzeit ermittelt.

Ein Zugbegleiter habe die 39-Jährige gegen 19 Uhr bemerkt und eine Notbremsung in Nördlingen eingeleitet. Die Frau wurde an Füßen, Beinen und Oberkörper verletzt. Ein Hubschrauber brachte die Frau ins Augsburger Uniklinikum.

Neben einigen Fahrgästen befanden sich laut Polizei ein Lokführer, ein Zugführer und ein Zugbegleiter in der Bahn. Der Zug ist aktuell nicht auf der Strecke unterwegs, sondern wird noch untersucht.

Go Ahead setzt ältere Züge von Subunternehmen ein

Die Riesbahn, also die Strecke Aalen – Nördlingen – Donauwörth, gehört zum Bereich, der eigentlich von Go Ahead befahren werden sollte. Aufgrund von Personalmangel hatte die Firma aber zwei Subunternehmen beauftragt, die Strecke zu bedienen. Eines von diesen, die Weser Ems Eisenbahn (WEE), setzt ältere Zugmodelle ein, deren Waggons nach Unternehmensangaben zwischen den 1970er- und 1980er-Jahren hergestellt worden sind. Bei diesen Zügen ist es möglich, Türen auf beiden Seiten zu öffnen, wenn der Zug steht. Bei modernen Zügen, wie sie Go Ahead rund um Augsburg im Einsatz hat, gebe der Lokführer die Türen frei, sagt Go-Ahead-Sprecher Winfried Karg. Dort zeigten Sensoren auch an, wenn sich etwas zwischen den Türen befinde.

