Für Foto mit Freundin auf Geländer geklettert und abgestürzt

Ein junger Mann ist für ein Foto mit seiner Freundin auf ein Brückengeländer geklettert und fünf Meter in die Tiefe gefallen.

Der 20-Jährige habe sich bei dem Sturz in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) leicht verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Warum der Mann für das Foto am Sonntag auf das nasse Geländer der Fußgängerbrücke geklettert war, blieb laut Polizei zunächst unklar. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht.

(dpa)