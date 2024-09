Holzstapel in Brand - Polizei vermutet Brandserie

Unbekannte sollen einen Stapel Holz an der Rückwand eines Nebengebäudes in Blaichach (Landkreis Oberallgäu) in Brand gesteckt haben. Von dem Feuer sei in der Nacht niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

In den vergangenen beiden Wochen hatte es in Blaichach acht weitere Brände gegeben, die im Zusammenhang einer Brandserie stehen könnten. Neben weiteren Holzstapeln hätten auch Mülleimer und eine Garage gebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Man prüfe auch weitere unaufgeklärte Brände der Vergangenheit.

Die Polizei bittet die Bürger, keine Kontrollgänge zu machen. Zuvor sollen vereinzelte Bürger solche Rundgänge durch den Ort gemacht haben. Dadurch sei es in der Vergangenheit zu falschen Mitteilungen über verdächtige Personen gekommen, so der Sprecher weiter.